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О семейных ценностях поговорили в одной из библиотек района Кузьминки
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О семейных ценностях поговорили в одной из библиотек района Кузьминки 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В воскресенье, 8 июля, в библиотеке № 112 района Кузьминки состоялась литературно-познавательная программа «Ромашковая Русь», посвященная Дню семьи, любви и верности. Гости библиотеки узнали об истории праздника, поговорили о семейных ценностях, вспомнили русские традиции, полистали и почитали самые интересные книги, представленные на экспозиции печатных изданий, подобранной в тему мероприятия и провели совместный семейный досуг.
Кроме того, ребята поучаствовали в мастер-классе по рисованию «Ромашка — символ Дня семьи, любви и верности». (вт)
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