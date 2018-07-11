О семейных ценностях поговорили в одной из библиотек района Кузьминки

В воскресенье, 8 июля, в библиотеке № 112 района Кузьминки состоялась литературно-познавательная программа «Ромашковая Русь», посвященная Дню семьи, любви и верности. Гости библиотеки узнали об истории праздника, поговорили о семейных ценностях, вспомнили русские традиции, полистали и почитали самые интересные книги, представленные на экспозиции печатных изданий, подобранной в тему мероприятия и провели совместный семейный досуг.

Кроме того, ребята поучаствовали в мастер-классе по рисованию «Ромашка — символ Дня семьи, любви и верности». (вт)