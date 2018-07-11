В библиотеке на Саратовской состоялся семейный квест

Квест для детей и взрослых ко Дню семьи, любви и верности состоялся в библиотеке №113, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом рассказала заведующая библиотекой Резеда Якшибаева.

— Семейный квест преподнес нам сюрприз: дети и взрослые поделились на команды, каждая из которых активно и весело справлялась со всеми заданиями. Проигравших не было, было много радости и задора, многие сказали, что хотели бы прийти еще раз, — добавила Резеда Якшибаева.

Напомним, что библиотека №113 расположена по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)