Дмитрий Черышев провел первую тренировку ФК «Нижний Новгород» (ФОТО)

Посол ЧМ-2018, известный российский футболист Дмитрий Черышев провел первую тренировку ФК «Нижний Новгород» сегодня, 12 июля. Команда вышла на поле спортивного центра «Борский», где во время матчей в столице Приволжья базировалась сборная Уругвая . Новый главный тренер пообещал сделать все возможное, чтобы нижегородцы научились жить футболом и побеждать.

Напомним, о назначении Черышева главным тренером ФК «Нижний Новгород» стало известно накануне, 11 июля. Предложение он воспринял с благодарностью и энтузиазмом, отметив при этом, что в настоящее время в городе созданы все условия для развития футбола.

«Я благодарен всем, кто поверил в меня и оценил тот опыт, который я получил. Мне доверили очень ответственный пост. Я долго не раздумывал, потому что Нижний Новгород — мой родной город, и как только поступило предложение, я обсудил его с главой региона Глебом Никитиным . Я понимаю, что от меня требуется и что нужно сделать для того, чтобы заполнить тот красавец-стадион, который у нас теперь есть», — отметил Черышев.

Первая тренировка получилась очень динамичной и эмоциональной. Черышев не давал игрокам поблажек и призывал их не просто играть, а жить футболом. По словам тренера, его новые подопечные очень старались, но им еще предстоит много работать.

«Я вижу, что ребята слушают и вникают во все, но есть определенные тонкости внутреннего характера, которые мне не нравятся. Им не хватает игрового масштаба, и я стараюсь, чтобы они раскрылись. Безусловно, сложности будут. Ребята сейчас подстраиваются под другой стиль и ритм тренировочного процесса. У них нет времени на отдых, и они должны во всеоружии подойти к игре», — поделился впечатлениями Дмитрий Черышев после первой тренировки.

Заместитель спортивного директора — руководителя развития программ молодежного футбола ФК «Нижний Новгород» Антон Хазов в свою очередь отметил, что сейчас команде предстоит привыкать к новым требованиям, и ей нужно время, чтобы адаптироваться к ним.

«Я хорошо знаю Дмитрия Николаевича, как тренера, он всегда эмоционально заряжен. Все должно быть активно и жизнерадостно. Сейчас для игроков созданы все условия», — отметил Хазов.

По словам Черышева, он планирует чередовать физические нагрузки с тактическими действиями. Также новый главный тренер подчеркнул, что одна из важнейших задач — научить команду играть как в оборонительный, так и в атакующий футбол.

При этом новый тренер честно признался, что к предстоящему матчу, который «Нижний Новгород» проведет 17 июля в Саранске с «Мордовией», команда не готова.

«Мы настраиваем ребят на серьезную работу и ставим перед собой самые высокие задачи. Будет трудно, но обратного пути нет. Мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы у нас было много голевых моментов, и чтобы мы их использовали. Будем радовать болельщиков не только забитыми мячами, но и результатами. Мы нацелены на то, чтобы побеждать», — сказал Черышев.

Напомним, футбольный клуб «Олимпиец» официально сменил название на «Нижний Новгород» в июне 2018 года.

Фото: Надежда Кей