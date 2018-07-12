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Игре в шахматы научат в библиотеке на 2-й Вольской
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Игре в шахматы научат в библиотеке на 2-й Вольской 

Управа района Некрасовка 4 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В пятницу, 13 июля, в библиотеке № 117 района Некрасовка состоится очередное занятие любительского объединения «Хочу все знать».
На уроке участники ознакомятся с такими понятиями, как открытые и двойные ходы, выигрыш, ничья, виды ничьей и многое другое. Также юные игроки совершат виртуальное путешествие в мир искусства «Шахматные истории».
Начало встречи в 15.00. Вход свободный. Библиотека № 117 расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 20. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 706-90-94. (вт)
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