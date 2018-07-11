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Коньковские библиотеки принимают участие в проекте «Списанные книги»
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Коньковские библиотеки принимают участие в проекте «Списанные книги» 

Коньково 32 минуты назад
Фото: Коньково
В начале месяца стартовал третий этап проекта «Списанные книги». Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в этом году в рамках проекта подготовлено 152 тысячи 521 издание. Коньковские библиотеки № 190 и № 187 участвует в новом этапе проекта.
За первые два этапа акции свыше 381 тысячи книг, не востребованных в библиотеках, нашли новых владельцев.
Проект «Списанные книги» призван спасти книги от уничтожения. Ранее списанную литературу можно было либо утилизировать, либо отдать на переработку. Однако, как показало изучение общественного мнения, уничтожение книг оценивается жителями крайне отрицательно, а вот практика их передачи поддерживается. «Мы даем списанным книгам вторую, третью, а то и пятую жизнь», — отметил Кибовский.
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