С нового учебного года в библиотеке № 180 начнет работать центр научных консультаций «Циолковский» для горожан всех возрастов

Читатели-исследователи, теперь уже всех возрастов, смогут получать конкретную, прямую поддержку состоявшихся ученых в Центре научных консультаций «Циолковский», который заработает в библиотеке № 180 с осени. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

Такой новый формат был опробован еще в марте. В последнюю неделю первого летнего месяца в библиотеке проводился марафон «Хочу все знать». В рамках марафона в библиотеке выступали ученые. А ребята, которые уже начали свой исследовательский путь и нуждались в конкретном профессиональном совете, мнении, оценке, могли получить консультацию лектора, чьим научным предметом занимаются, что, конечно, полностью соответствует направлению нового центра образования!

«Мы считаем, что кроме этого товарищеского профессионального участия и воли к знанию больше ничего не надо, чтобы человек отправился из библиотеки прямиком в науку и дальше в космос», — заключили в пресс-службе библиотеки.

Центр самообразования называется в честь изобретателя — «Циолковский» — не случайно. Ведь Циолковский был ученым-самоучкой. В отличие от элитарных учёных, получивших образование в университетах, он учился в Библиотеке Румянцевского музея. А «идеальный библиотекарь» Фёдоров был его наставником. Сам Циолковский вспоминал, что Федоров смог заменить ему «университетских профессоров», более того, вдохновил идеей освоения космоса.