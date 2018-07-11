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С нового учебного года в библиотеке № 180 начнет работать центр научных консультаций «Циолковский» для горожан всех возрастов
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С нового учебного года в библиотеке № 180 начнет работать центр научных консультаций «Циолковский» для горожан всех возрастов 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Читатели-исследователи, теперь уже всех возрастов, смогут получать конкретную, прямую поддержку состоявшихся ученых в Центре научных консультаций «Циолковский», который заработает в библиотеке № 180 с осени. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.
Такой новый формат был опробован еще в марте. В последнюю неделю первого летнего месяца в библиотеке проводился марафон «Хочу все знать». В рамках марафона в библиотеке выступали ученые. А ребята, которые уже начали свой исследовательский путь и нуждались в конкретном профессиональном совете, мнении, оценке, могли получить консультацию лектора, чьим научным предметом занимаются, что, конечно, полностью соответствует направлению нового центра образования!
«Мы считаем, что кроме этого товарищеского профессионального участия и воли к знанию больше ничего не надо, чтобы человек отправился из библиотеки прямиком в науку и дальше в космос», — заключили в пресс-службе библиотеки.
Центр самообразования называется в честь изобретателя — «Циолковский» — не случайно. Ведь Циолковский был ученым-самоучкой. В отличие от элитарных учёных, получивших образование в университетах, он учился в Библиотеке Румянцевского музея. А «идеальный библиотекарь» Фёдоров был его наставником. Сам Циолковский вспоминал, что Федоров смог заменить ему «университетских профессоров», более того, вдохновил идеей освоения космоса.
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