Дзюдоисты «Самбо-70» на спартакиаде завоевали 4 медали

Пензе во дворце единоборств «Воейков» состоялся финал IV всероссийской летней спартакиады по дзюдо, на котором воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70» завоевали 3 золота и 1 бронзу.

Победителями стали: Каниковский Матвей (в весовой категории до 100 кг), Сухопаров Егор (в весовой категории до 81 кг), Дасаев Расим (в весовой категории до 90 кг).

Среди женщин в весовой категории до 57 кг бронзовым призером стала Дарья Чекалина

В турнире принимали участие юноши и девушки в возрасте до 21 года из большинства регионов страны. Комплекты наград были разыграны в восьми весовых категориях.

Об этом сообщает пресс-служба «Самбо-70».