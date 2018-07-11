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Дзюдоисты «Самбо-70» на спартакиаде завоевали 4 медали
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Дзюдоисты «Самбо-70» на спартакиаде завоевали 4 медали 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В Пензе во дворце единоборств «Воейков» состоялся финал IV всероссийской летней спартакиады по дзюдо, на котором воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70» завоевали 3 золота и 1 бронзу.
Победителями стали: Каниковский Матвей (в весовой категории до 100 кг), Сухопаров Егор (в весовой категории до 81 кг), Дасаев Расим (в весовой категории до 90 кг).
Среди женщин в весовой категории до 57 кг бронзовым призером стала Дарья Чекалина.
В турнире принимали участие юноши и девушки в возрасте до 21 года из большинства регионов страны. Комплекты наград были разыграны в восьми весовых категориях.
Об этом сообщает пресс-служба «Самбо-70».
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