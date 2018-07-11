Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования 

Премьер-министр правительства Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по его просьбе, новым главой Росалкогольрегулирования назначен Игорь Алешин, следует из текста распоряжений, опубликованных на сайте правительства.
«Освободить Чуяна Игоря Петровича от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по его просьбе…Назначить Алешина Игоря Олеговича руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документах.