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Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования
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Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования 

Rambler News Service 19 минут назад
Премьер-министр правительства Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по его просьбе, новым главой Росалкогольрегулирования назначен Игорь Алешин, следует из текста распоряжений, опубликованных на сайте правительства.
«Освободить Чуяна Игоря Петровича от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по его просьбе…Назначить Алешина Игоря Олеговича руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документах.
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