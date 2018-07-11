Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования

«Освободить Чуяна Игоря Петровича от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по его просьбе…Назначить Алешина Игоря Олеговича руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документах.