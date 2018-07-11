Библиограф из Конькова представит ЮЗАО на конкурсе профессионального мастерства

Москве cтартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Москвы 2018 года». Библиотеки Юго-Запада Москвы представит главный библиограф музейно-экскурсионного отдела библиотеки №180 Анна Горская.

Анна Горская — инициатор марафона современной науки «Хочу всё знать», который прошел в библиотеке в марте этого года. «Это были крутые пять дней: известные на всю страну и просто очень талантливые астрономы, инженеры, биологи, математики, филологи, популяризаторы науки не только читали школьникам лекции, но и давали индивидуальные консультации тем подросткам, кто уже серьезно занимается их предметом», — рассказали в пресс-службе библиотеки.

Дополнительно на портале «Библиогород» проводится открытое онлайн-голосование. Голосование продлится до 20 июля, а имена победителей объявят 24 июля на церемонии награждения победителей конкурса. Победитель открытого голосования получит приз зрительских симпатий — годовую карту друга Пушкинского музея на двоих. Поддержать Анну Горскую или другого библиотекаря можно здесь: bestlibrarian2018.bibliogorod.ru/#rec59454645.