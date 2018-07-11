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Прокуратура Владивостока восстановила жилищные права 18 несовершеннолетних
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Прокуратура Владивостока восстановила жилищные права 18 несовершеннолетних 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Проведена прокурорская проверка.
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока проведена проверка исполнения законодательства о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при использовании средств материнского (семейного) капитала.
Установлено, что в 2017 году родители несовершеннолетних с целью улучшения жилищных условий при помощи средств материнского капитала приобретали на территории г. Владивостока и иных муниципальных образованиях края в собственность жилье.
Однако после перечисления пенсионным фондом денежных средств, не были исполнены обязательства по оформлению жилых помещений в долевую собственность с детьми.
Учитывая, что это может привести к ущемлению прав несовершеннолетних, прокурор района направил в суд 9 исковых заявлений о возложении обязанности зарегистрировать приобретенное жилье в долевую собственность с учетом интересов детей.
В настоящее время судом уже удовлетворены требования прокурора по 3 таким искам. Кроме того, несколько родителей до вынесения судебных решений добровольно исполнили требования прокурора. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении в суде.
Всего по итогам такой проверки прокуратурой района приняты меры к восстановлению прав 18 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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