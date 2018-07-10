Ещё
В Екатеринбурге нашли пропавшую бабушку: внучка говорит, что она сбегает из дома из-за болезни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге нашли пропавшую бабушку: внучка говорит, что она сбегает из дома из-за болезни 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Пожилая екатеринбурженка, о пропаже которой E1.RU писал сегодня, вернулась домой. Женщина исчезла днём 9 июля, когда её супруг, с которым они вдвоём проживают в квартире, прилёг отдохнуть. Позже Екатерину Фёдоровну видели в ГКБ № 24, а к поиску родственников пенсионерки подключились волонтёры. О том, что сейчас женщина уже находится дома, E1.RU сообщила её внучка Елена.
— Сегодня утром позвонила подруга, сказала, что у вас на E1.RU выложили объявление. Я тут же позвонила в больницу и волонтёру поискового отряда. Чуть позже я созвонилась с дедушкой, и он сказал, что бабушка уже дома, — рассказала Елена.
По словам женщины, её 81-летняя бабушка уже не в первый раз уходит из дома. В последний раз супруг потерял жену в мае: Екатерины Фёдоровны не было дома три дня. Внучка говорит, что навязчивая идея уйти из дома появилась у её бабушки из-за болезни.
— У неё два года уже болезнь Альцгеймера и сахарный диабет второго типа. Видимо, когда сахар повышается, ей сразу же нужно куда-то бежать. Ей кажется, что она не дома, что у неё где-то дети. Она не понимает, что делает, — добавила Елена.
Сейчас Екатерина Фёдоровна чувствует себя хорошо, но не помнит, как ушла из дома и где была всё это время.
Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.
e1.ru: последние новости
«Русские — звери. Себе забили, нашим забили»: как на победу сборной отреагировали в соцсетях В Госдуме рассказали, какую пенсию теперь будут получать депутаты Казаки в меховых шапках и флаги за 2500 рублей: смотрим, как Сочи готовится к четвертьфиналу ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом38
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию923
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Умер внук Леонида Брежнева4
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение