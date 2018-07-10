В Екатеринбурге нашли пропавшую бабушку: внучка говорит, что она сбегает из дома из-за болезни

Пожилая екатеринбурженка, о пропаже которой E1.RU писал сегодня, вернулась домой. Женщина исчезла днём 9 июля, когда её супруг, с которым они вдвоём проживают в квартире, прилёг отдохнуть. Позже Екатерину Фёдоровну видели в ГКБ № 24, а к поиску родственников пенсионерки подключились волонтёры. О том, что сейчас женщина уже находится дома, E1.RU сообщила её внучка Елена.

— Сегодня утром позвонила подруга, сказала, что у вас на E1.RU выложили объявление. Я тут же позвонила в больницу и волонтёру поискового отряда. Чуть позже я созвонилась с дедушкой, и он сказал, что бабушка уже дома, — рассказала Елена.

По словам женщины, её 81-летняя бабушка уже не в первый раз уходит из дома. В последний раз супруг потерял жену в мае: Екатерины Фёдоровны не было дома три дня. Внучка говорит, что навязчивая идея уйти из дома появилась у её бабушки из-за болезни.

— У неё два года уже болезнь Альцгеймера и сахарный диабет второго типа. Видимо, когда сахар повышается, ей сразу же нужно куда-то бежать. Ей кажется, что она не дома, что у неё где-то дети. Она не понимает, что делает, — добавила Елена.

Сейчас Екатерина Фёдоровна чувствует себя хорошо, но не помнит, как ушла из дома и где была всё это время.

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