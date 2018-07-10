Глава Косово рассказал о беседе с Медведевым 

Глава частично признанной Республики Косово Хашим Тачи на своей странице в Twitter сообщил, что встретился с премьер‐министром России Дмитрием Медведевым.
Разговор состоялся на церемонии инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкаре, куда российский премьер прибыл по приглашению победившего на выборах главы государства.
«Я попросил его начать взаимодействие между нашими странами. В то же время мы оба согласились, что возможное соглашение между Косово и Сербией принесет прочный мир на Западных Балканах», — написал Тачи.
Посол США в Косово Грег Делави высказал обеспокоенность высоким уровнем коррупции и политическим влиянием на суды в республике. По его мнению, взяточничество глубоко укоренилось в стране и на его уничтожение потребуется время.