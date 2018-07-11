«Я совершенно счастлив»: Тарасов рассказал о новорожденной дочери и поисках работы

Первым делом в беседе с журналистами Дмитрий Тарасов рассказал, на кого похожа малышка.

— поделился он с изданием Super. Также Дмитрий Тарасов поспешил прокомментировать еще одну горячую тему для обсуждения в соцсетях: свою работу. Известно, что незадолго до рождения ребенка Тарасов остался без работы в футбольном клубе, где получал около 2,5 млн евро в год.

— успокоил поклонников и хейтеров он. Теперь ждем, когда новоиспеченные родители впервые покажут лицо девочки и назовут ее имя!

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Фото:Instagram