«Я совершенно счастлив»: Тарасов рассказал о новорожденной дочери и поисках работы 

Футболист Дмитрий Тарасов дал первое интервью после рождения своей второй дочки от модели Анастасии Костенко.
Первым делом в беседе с журналистами Дмитрий Тарасов рассказал, на кого похожа малышка.
— поделился он с изданием Super. Также Дмитрий Тарасов поспешил прокомментировать еще одну горячую тему для обсуждения в соцсетях: свою работу. Известно, что незадолго до рождения ребенка Тарасов остался без работы в футбольном клубе, где получал около 2,5 млн евро в год.
— успокоил поклонников и хейтеров он. Теперь ждем, когда новоиспеченные родители впервые покажут лицо девочки и назовут ее имя!
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Фото:Instagram