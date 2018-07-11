«Поздравляем!»: у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочка

В сети обсуждают рождение первенца в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Малышка появилась на свет 10 июля. В отличие от многих знаменитостей, пара не пыталась скрыть беременность и не стала беречь дочку от глаз посторонних. Первые фото девочки с родителями появилось в сети в первые часы после знаменательного события. Новоиспеченные папа и мама не скрывают нахлынувших эмоций: «Спасибо любимая за это чудо. Спасибо тебе за все», — написал Тарасов и сопроводил пост черно-белыми снимками с ребенком. Костенко также опубликовала трогательное сообщение для своих подписчиков: «Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 граммов! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой!»

Анастасия также поблагодарила медперсонал за оказанную помощь. Поклонники принялись поздравлять ее с материнством и желать всяческих благ: «Молодцы, ребятки! Будьте счастливы и здоровы наперекор всем завистникам!» «Растите здоровенькими и крепенькими! Новая красавица родилась!» «Не думала, что так скоро! Счастья вам и здоровья малышке! Будьте счастливы!» «Будьте здоровы и счастливы! Теперь за мальчишкой приходите!» «Ура! Поздравляем! У вас большая радость, мы ее разделяем!» «Здоровья вам и вашей семье! Красивая и очень нежная молодая мама!» «Счастья, мира, благополучия вашей увеличившейся семье. Маме и малышке — здоровья!»

Недоброжелатели же в который раз принялись обсуждать скандальный развод Дмитрия Тарасова с предыдущей женой — ведущей «Дома-2» и певицей Ольгой Бузовой. Известно, что та заявляла о неверности мужчины, называя Анастасию Костенко разлучницей, которая увела мужа из семьи. Теперь многие ожидают реакции знаменитости на счастливое событие в жизни экс-возлюбленного. В СМИ обсуждают имя новорожденной, фигурирует имя Яна. Анастасия и Дмитрий не давали комментариев на этот счет, нозлопыхатели язвительно советовали назвать малышку Олей. Ранее Костенко рассказывала, что полюбила своего первенца, как только узнала об «интересном положении».