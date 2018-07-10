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Дети Бирюлева Западного совершили путешествие в сказку
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Дети Бирюлева Западного совершили путешествие в сказку 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Развлекательную программу для детей провели работники бирюлевской библиотеки № 160 в парке «Садовники» в воскресенье, 8 июля.
Программу специалисты подготовили и представили вместе с коллегами из библиотеки №163. С ребятами провели познавательную беседу и викторину о цветах, а еще участники праздника познакомились со сказками зарубежных и российских писателей-классиков. Затем прошел мастер-класс по рисованию сказочных героев.
— Приятно было видеть, как ребята активно отзывались на наши вопросы и в конце встречи, пришли к выводу, что нужно помогать друг другу, — рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» заместитель заведующей библиотекой № 160 Юлия Бабичева.
Также Юлия Бабичева добавила, что специалисты библиотеки стремятся к тому, чтобы книга стала для детей лучшим другом.
Библиотека №160 каждую неделю проводит интересные мероприятия для детей и взрослых. О них можно узнать в социальных сетях.
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