Дети Бирюлева Западного совершили путешествие в сказку

Развлекательную программу для детей провели работники бирюлевской библиотеки № 160 в парке «Садовники» в воскресенье, 8 июля.

Программу специалисты подготовили и представили вместе с коллегами из библиотеки №163. С ребятами провели познавательную беседу и викторину о цветах, а еще участники праздника познакомились со сказками зарубежных и российских писателей-классиков. Затем прошел мастер-класс по рисованию сказочных героев.

— Приятно было видеть, как ребята активно отзывались на наши вопросы и в конце встречи, пришли к выводу, что нужно помогать друг другу, — рассказала газете «Обозрение. Бирюлево Западное» заместитель заведующей библиотекой № 160 Юлия Бабичева.

Также Юлия Бабичева добавила, что специалисты библиотеки стремятся к тому, чтобы книга стала для детей лучшим другом.

Библиотека №160 каждую неделю проводит интересные мероприятия для детей и взрослых. О них можно узнать в социальных сетях.