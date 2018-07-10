Победители регионального этапа конкурса «Семья года» в Ингушетии получили 100 тыс. рублей

МАГАС , 10 июля. / ТАСС /. Финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в Ингушетии стала семья Картоевых. Победителям вручили почетную грамоту и денежную премию в размере 100 тысяч рублей, сообщила пресс— служба министерства труда Ингушетии.

"Лучшей семьей года стала семья Картоевых из города воинской славы Малгобека , набравшая наибольшее количество баллов по итогам оценки оргкомитета конкурса. За укрепление института семьи, достойное воспитание детей в духе высокой нравственности и гуманизма семье были вручены почетные грамоты правительства Ингушетии и денежная премия в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В семье Картоевых пять детей, которые являются победителями спортивных и образовательных конкурсов.

"Лейла Эгиева и ее супруг Ибрагим Картоев воспитывают пятерых детей, которые имеют многочисленные награды и грамоты за достижения в спорте и учебе. Отец семейства — кандидат юридических наук, доцент ИнгГУ, заместитель председателя Общественной палаты Ингушетии, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии, а его супруга является членом регионального отделения общественного движения «Матери России», — уточнили в ведомстве.

По итогам всероссийского конкурса «Семья года-2018» будет издана Почетная книга «Семья года. Россия-2018». Торжественная церемония награждения состоится в Москве

В 2017 году победителем всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья» стала семья Гагиевых из Ингушетии.