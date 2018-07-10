Ещё
Победители регионального этапа конкурса «Семья года» в Ингушетии получили 100 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победители регионального этапа конкурса «Семья года» в Ингушетии получили 100 тыс. рублей 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 10 июля. /ТАСС/. Финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в Ингушетии стала семья Картоевых. Победителям вручили почетную грамоту и денежную премию в размере 100 тысяч рублей, сообщила пресс— служба министерства труда Ингушетии.
"Лучшей семьей года стала семья Картоевых из города воинской славы Малгобека, набравшая наибольшее количество баллов по итогам оценки оргкомитета конкурса. За укрепление института семьи, достойное воспитание детей в духе высокой нравственности и гуманизма семье были вручены почетные грамоты правительства Ингушетии и денежная премия в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В семье Картоевых пять детей, которые являются победителями спортивных и образовательных конкурсов.
"Лейла Эгиева и ее супруг Ибрагим Картоев воспитывают пятерых детей, которые имеют многочисленные награды и грамоты за достижения в спорте и учебе. Отец семейства — кандидат юридических наук, доцент ИнгГУ, заместитель председателя Общественной палаты Ингушетии, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии, а его супруга является членом регионального отделения общественного движения «Матери России», — уточнили в ведомстве.
По итогам всероссийского конкурса «Семья года-2018» будет издана Почетная книга «Семья года. Россия-2018». Торжественная церемония награждения состоится в Москве.
В 2017 году победителем всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья» стала семья Гагиевых из Ингушетии.
ТАСС: последние новости
Медведев констатировал снижение смертности на дорогах Двадцать четыре тысячи болельщиков приняли участие во встрече со сборной России Медведев поздравил писателя Андрея Усачева с 60-летием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине прояснили неожиданное предложение для России70
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию781
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере7
Умер Андрей Суслин19
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными67
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение