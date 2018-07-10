Ещё
Жители Центрального округа начали собирать вещи для многодетных семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Центрального округа начали собирать вещи для многодетных семей 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Центре занятости молодежи, который располагается в Мещанском районе на улице Щепкина, 38, стартовала акция «Поможем семьям вместе!».
Цель этой акции — помочь многодетным семьям подготовиться к новому учебному году, одеть своих детей в нормальную одежду, которую они пока не в силах купить сами. Заранее к организаторам акции обращались родители из 20 семей, которые просили помочь с вещами определенных размеров, предоставили даже списки: что им нужно и какого размера. Поэтому заранее были сформированы списки 20 семей, которые нуждаются в помощи.
— Многодетные семьи обратились к нам и сообщили, какие вещи больше всего нужны им, — рассказывает организатор акции Дина Стоянова. — Больше всего они нуждаются в одежде: брюках, рубашках, куртках, обуви, спортивных костюмах… И всем многодетным семьям нужна одежда разных размеров.
Наталья Булычева считается активистом среди многодетных семей Центрального округа, организует их на различные спортивные и культурные мероприятия. Также она в курсе того, кто в чем нуждается, и сама порой предлагает помощь в каких-то вопросах. Ведь у нее уже старший сын работает, а второй — учится в колледже.
В настоящее время акция «Поможем семьям вместе!» только набирает обороты: ведь многие москвичи отдыхают на даче или уехали в отпуск. Самый пик, когда будут приносить вещи, ожидается в конце июля — начале августа.
Но уже к середине августа активисты будут сортировать вещи по размерам в разные семьи.
— Нас всегда встречают радушно и рады всем подаркам, — рассказывает организатор акции Дина Стоянова.
Вечерняя Москва: последние новости
Модернизация затронет все столичные библиотеки За эволюцию городских библиотек Мария Шарапова впервые потерпела поражение в первом круге Уимблдона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию403
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными35
В НАТО появится новый член196
Умер Андрей Суслин6
Статус-6: российская торпеда Судного дня95
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение