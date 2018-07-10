Жители Центрального округа начали собирать вещи для многодетных семей

В Центре занятости молодежи, который располагается в Мещанском районе на улице Щепкина, 38, стартовала акция «Поможем семьям вместе!».

Цель этой акции — помочь многодетным семьям подготовиться к новому учебному году, одеть своих детей в нормальную одежду, которую они пока не в силах купить сами. Заранее к организаторам акции обращались родители из 20 семей, которые просили помочь с вещами определенных размеров, предоставили даже списки: что им нужно и какого размера. Поэтому заранее были сформированы списки 20 семей, которые нуждаются в помощи.

— Многодетные семьи обратились к нам и сообщили, какие вещи больше всего нужны им, — рассказывает организатор акции Дина Стоянова. — Больше всего они нуждаются в одежде: брюках, рубашках, куртках, обуви, спортивных костюмах… И всем многодетным семьям нужна одежда разных размеров.

Наталья Булычева считается активистом среди многодетных семей Центрального округа, организует их на различные спортивные и культурные мероприятия. Также она в курсе того, кто в чем нуждается, и сама порой предлагает помощь в каких-то вопросах. Ведь у нее уже старший сын работает, а второй — учится в колледже.

В настоящее время акция «Поможем семьям вместе!» только набирает обороты: ведь многие москвичи отдыхают на даче или уехали в отпуск. Самый пик, когда будут приносить вещи, ожидается в конце июля — начале августа.

Но уже к середине августа активисты будут сортировать вещи по размерам в разные семьи.

— Нас всегда встречают радушно и рады всем подаркам, — рассказывает организатор акции Дина Стоянова.