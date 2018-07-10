Семья сотрудников полиции из района Аэропорт присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол»

В преддверии Дня семьи, любви и верности чета сотрудников полиции ОМВД по району Аэропорт поддержала сборную России по футболу на ЧМ-2018. Старший сержант полиции Павел Смирнов и начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Светлана Смирнова посетили футбольную площадку в рамках акции «Наша семья, наш футбол».

— Мы активно болели за сборную России на чемпионате мира по футболу. При любой удобной возможности мы посвящаем время длительным прогулкам и путешествиям, — поделилась Светлана Смирнова.

Добавим, что семья сотрудников полиции Северного округа недавно отметила топазовую свадьбу — 16 лет совместной жизни. (мю)