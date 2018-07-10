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К акции «Наша семья, наш футбол» присоединилась семья сотрудника полиции из Западного Дегунина
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К акции «Наша семья, наш футбол» присоединилась семья сотрудника полиции из Западного Дегунина 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Западное Дегунино капитан полиции Вячеслав Борисов вместе со своей женой Татьяной и двумя детьми в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединились к акции «Наша семья, наш футбол».
— Мы активно болели за сборную России на чемпионате мира по футболу, — поделился Борисов. — При любой возможности стараемся путешествовать.
Отметим, что Вячеслав и Татьяна Борисовы ведут активный образ жизни, держат себя в форме и подают хороший пример детям, прививая любовь к спорту с малых лет. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
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