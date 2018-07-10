К акции «Наша семья, наш футбол» присоединилась семья сотрудника полиции из Западного Дегунина

Инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Западное Дегунино капитан полиции Вячеслав Борисов вместе со своей женой Татьяной и двумя детьми в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединились к акции «Наша семья, наш футбол».

— Мы активно болели за сборную России на чемпионате мира по футболу, — поделился Борисов. — При любой возможности стараемся путешествовать.

Отметим, что Вячеслав и Татьяна Борисовы ведут активный образ жизни, держат себя в форме и подают хороший пример детям, прививая любовь к спорту с малых лет. (ео)