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В Таиланде четырех подростков и тренера доставляют в больницу на вертолетах
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В Таиланде четырех подростков и тренера доставляют в больницу на вертолетах 

РИА Новости 2 часа назад
РИА Новости. Четырех подростков и их тренера в Таиланде доставляют от пещеры в больницу на вертолетах — телеканал
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