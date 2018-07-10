В библиотеке на Тихорецком бульваре рассказали об истории Дня семьи, любви и верности

Информационный час «Семья — это то, что с тобою всегда!», посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся в библиотеке №105, которая находится на Тихорецком бульваре в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры. — Дети узнали об истории благочестивого семейства Петра и Февронии Муромских — об удивительной истории духовной близости, заботы и твердости духа, — пояснил сотрудник библиотеки. Напомним, что библиотека №105 расположена по адресу Тихорецкий бульвар, дом 12, корпус 1. (мю)