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В библиотеке на Тихорецком бульваре рассказали об истории Дня семьи, любви и верности
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В библиотеке на Тихорецком бульваре рассказали об истории Дня семьи, любви и верности 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Информационный час «Семья — это то, что с тобою всегда!», посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся в библиотеке №105, которая находится на Тихорецком бульваре в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Дети узнали об истории благочестивого семейства Петра и Февронии Муромских — об удивительной истории духовной близости, заботы и твердости духа, — пояснил сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека №105 расположена по адресу Тихорецкий бульвар, дом 12, корпус 1. (мю)
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