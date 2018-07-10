Медведев сообщил, что региональные онкологические центры будут переоснащены

ГОРКИ, 10 июля. / ТАСС /. Основной целью национального проекта по развитию здравоохранения является снижение смертности в РФ от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Одна из ключевых задач этого национального проекта — снижение смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, для чего будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи, пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, будет вестись масштабная профилактика соответствующих заболеваний", — сказал Медведев.

Кроме того, по словам главы кабмина, в проект также будет включено развитие детского здравоохранения, которому в правительстве уделяют самое пристальное внимание. В целом подготовленный Минздравом национальный проект по развитию здравоохранения включает восемь ключевых задач, которые охватывают практически все сферы здравоохранения в России: от развития первичной медико-санитарной помощи до развития профильного образования и экспорта медицинских услуг.

Медведев напомнил, что предыдущий аналогичный нацпроект стартовал в 2006 году и ознаменовался рядом достижений в сфере здравоохранения.

"Но в случае, когда речь идет о здоровье людей, конечно, останавливаться на достигнутом недопустимо", — подчеркнул председатель российского правительства.