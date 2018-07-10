Государственная поддержка для семьи, любви и верности

Счастливые семьи, где царит совет и любовь — это основа отношений и огромный фундамент, который является источником поддержки и опоры для жизни на земле.

Для любого семейного союза немаловажную роль играет материальная составляющая, поэтому такая мера государственной поддержки семей с детьми, как закон о материнском капитале, стала очень актуальной и востребованной.

Напомним, что с 2018 года в программе материнского (семейного) капитала произошли значимые изменения, а именно:

— С 1 января 2018 года для нуждающихся семей появилась возможность получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года;

— Снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей;

— Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Благодаря средствам материнского капитала свои жилищные условия улучшили более 39 тысяч семей, свыше 82 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты, более 21 тысячи семей направили средства МСК на образование детей, и 231 семья перевела средства на накопительную часть пенсии матери.