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Траур по семье Смит: гражданская панихида у посольства США в Тбилиси
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Траур по семье Смит: гражданская панихида у посольства США в Тбилиси 

Sputnik Грузия 32 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
В понедельник вечером у посольства США прошла гражданская панихида по семье Смит, трагически погибшей в горах Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прощались жители Тбилиси с молодой семьей
Информация о гибели супругов Райана и Лары Смит, и о пропаже их четырехлетнего ребенка, появилась в пятницу. В тот же день полиция обнаружила в селе Цкере машину пропавших американцев и их вещи, а в трех километрах оттуда, у подножья водопада — тело матери ребенка. На второй день в ущелье неподалеку от водопада нашли и тело отца. Вскоре полиция сообщила о задержании обвиняемого — им оказался местный пастух. По данным следствия, причиной убийства стал конфликт, который начался между пастухом и главой семьи.
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