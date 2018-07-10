Траур по семье Смит: гражданская панихида у посольства США в Тбилиси

В понедельник вечером у посольства США прошла гражданская панихида по семье Смит, трагически погибшей в горах Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прощались жители Тбилиси с молодой семьей

Информация о гибели супругов Райана и Лары Смит, и о пропаже их четырехлетнего ребенка, появилась в пятницу. В тот же день полиция обнаружила в селе Цкере машину пропавших американцев и их вещи, а в трех километрах оттуда, у подножья водопада — тело матери ребенка. На второй день в ущелье неподалеку от водопада нашли и тело отца. Вскоре полиция сообщила о задержании обвиняемого — им оказался местный пастух. По данным следствия, причиной убийства стал конфликт, который начался между пастухом и главой семьи.