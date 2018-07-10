В Зеленограде отметили День семьи, любви и верности

Сразу несколькими мероприятиями ознаменовалось в Зеленограде празднование Дня семьи, любви и верности.

В зеленоградском ЗАГС состоялось чествование заслуженных супружеских пар. В торжественной церемонии принял участие заместитель префекта округа Дмитрий Морозов

На берегу Школьного озера, на территории Озеропарка Культурный центр «Доброволец» и Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» (филиал Зеленограда) при поддержке партнеров провели праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Гостями праздника стали более 600 жителей Зеленограда.

В ФОК «Савелки» прошел физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

В физкультурно-спортивном празднике приняли участие 12 семей. Это семьи Поповых, Селезневых, Овчаренко, Сорокиных, Харламовых, Соловьевых, Казаковых, Козьминых и Качуровских. А также три семьи слабослышащие: Пойда, Воронины и Юркевич.

Программа праздника состояла из комбинированной эстафеты и конкурса рисунков на асфальте на тему «Моя семья». Перед началом спортивных активностей со всеми участниками была проведена фитнес-зарядка. Все семьи были награждены сладкими призами, дипломами и личными призами.

На площади Юности досуговый центр ГБУ «Заря» организовал семейный праздник для жителей. На игровых площадках дети и их родители с удовольствием состязались в веселых конкурсах, участвовали в играх и развлечениях. Самые активные и ловкие получали игровые жетоны, которые организаторы обменивали на призы и приятные сюрпризы. Отличная погода, море улыбок и дружеская атмосфера сделали праздник ярким и позитивным.

Но на этом празднование Дня семьи, любви и верности не заканчивается. Уже сегодня, 10 июля в 18.30, в Культурном центре «Зеленоград» пройдет праздничный вечер из цикла «Православные вечера». А 14 июля в 16.00 на площади Юности состоится фестиваль «Семья. Любовь. Верность».