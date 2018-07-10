Центр спорта «Орион» провел веселые старты для жителей Академического района

Самые активные и сплоченные семьи Академического района приняли участие в семейных веселых стартах, организованных Центром спорта и досуга «Орион» в парковой зоне на улице Шверника.

Центр спорта и досуга «Орион» организовал для всех, кто свободен и отдыхает, увлекательный районный праздник — семейные веселые старты, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Спортивно-развлекательное мероприятие прошло под руководством неутомимого инструктора по спорту центра «Орион» Ирины Голоднюк. Большой сбор состоялся в парковой зоне на улице Шверника, микрорайон 10С.

Спортивное мероприятие «Семейные веселые старты», посвященное Дню семьи, любви и верности среди жителей Академического района подарило и детям и взрослым массу приятных эмоций и никто из участников не чувствовал себя проигравшим.