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Центр спорта «Орион» провел веселые старты для жителей Академического района
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Центр спорта «Орион» провел веселые старты для жителей Академического района 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Самые активные и сплоченные семьи Академического района приняли участие в семейных веселых стартах, организованных Центром спорта и досуга «Орион» в парковой зоне на улице Шверника.
Центр спорта и досуга «Орион» организовал для всех, кто свободен и отдыхает, увлекательный районный праздник — семейные веселые старты, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Спортивно-развлекательное мероприятие прошло под руководством неутомимого инструктора по спорту центра «Орион» Ирины Голоднюк. Большой сбор состоялся в парковой зоне на улице Шверника, микрорайон 10С.
Спортивное мероприятие «Семейные веселые старты», посвященное Дню семьи, любви и верности среди жителей Академического района подарило и детям и взрослым массу приятных эмоций и никто из участников не чувствовал себя проигравшим.
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