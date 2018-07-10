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Новогиреевских юбиляров супружеской жизни поздравили в Перовском парке
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Новогиреевских юбиляров супружеской жизни поздравили в Перовском парке 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
В День семьи, любви и верности в Перовском парке чествовали пары, прожившие долгие годы в любви и согласии.
На празднике, который в честь супругов устроили в Перовском парке, юбиляров поздравили руководитель ТЦСО «Новогиреево» Иван Малофеев и его заместитель, депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Николай Головин. Семьям, сумевшим создать гармонию в отношениях, вручили букеты ромашек. Этот цветок, нежный и светлый, считается символом праздника. Праздничная концертная программа, подготовленная силами самодеятельных творческих коллективов Перова и Новогиреева, порадовала гостей парка, а лотерея, разыгранная среди участников праздника, добавила немного азарта в сюжет мероприятия. Призами стали билеты в один из московских театров и билеты на международную цветочную выставку.
На празднике все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах, сфотографироваться в импровизированной фотозоне и вкусно перекусить.
Фото — Александр Калугин.
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