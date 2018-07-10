Семейные пары пансионата № 6 поздравили с праздником

9 июля директор пансионата для ветеранов труда № 6 С. В. Ситеева поздравила семейные пары проживающих с праздником семьи, любви и верности и вручила им подарки.

«Семья — это надёжная опора в жизни каждого человека. Именно семья помогает человеку добиться поставленных целей, быть счастливым, преодолевать все трудности, возникающие на жизненном пути», сказала Светлана Валерьевна в поздравительной речи.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране с 2008 года, этот праздник приурочен ко Дню святых Петра и Февронии.