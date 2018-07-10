Ещё
Семейные пары пансионата № 6 поздравили с праздником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семейные пары пансионата № 6 поздравили с праздником 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
9 июля директор пансионата для ветеранов труда № 6 С. В. Ситеева поздравила семейные пары проживающих с праздником семьи, любви и верности и вручила им подарки.
«Семья — это надёжная опора в жизни каждого человека. Именно семья помогает человеку добиться поставленных целей, быть счастливым, преодолевать все трудности, возникающие на жизненном пути», сказала Светлана Валерьевна в поздравительной речи.
Об этом сообщается на сайте учреждения.
День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране с 2008 года, этот праздник приурочен ко Дню святых Петра и Февронии.
Наш Теплый стан: последние новости
Библиотека № 169 приглашает на праздник семьи, любви и верности Сотрудники библиотеки отметили семейный праздник на летней веранде Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Западной хорды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог208
Немец устроил дебош в центре Петербурга40
В кассовых чеках увидели смертельную опасность22
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA161
Проценты по кредитам перейдут по наследству156
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение