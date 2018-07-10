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В Госдуме рассказали, что войдёт в программу плана «Десятилетие детства»
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В Госдуме рассказали, что войдёт в программу плана «Десятилетие детства» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
План «Десятилетие детства» будет включать в себя вопросы благополучия семей, а также сформирует предложения по совершенствованию направления развития маткапитала. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия»).
Соответствующее заявление депутат сделала в ходе выступления на пленарном заседании палаты. Она напомнила, что ранее Правительство утвердило план развития «Десятилетия детства» на три года. «Нам удалось, работая с Правительством, добиться того, что в бюджете найдутся средства, которые будут направлены на семью и детство. Кроме того, в плане будут сформированы предложения по совершенствованию направления развития маткапитала», — сказала Окунева.
По её словам, для реализации плана «Десятилетие детства» принято решение взаимодействовать и с региональными заксобраниями. «Мы уже провели в регионах более 900 встреч с многодетными родителями, которые высказали свои пожелания и рекомендации», — сказала Окунева.
Депутат подчеркнула, что без реализации плана не удастся создать благоприятные условия для детей, а демографические инициативы президента не будут воплощены в жизнь.
Ранее глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий Десятилетия детства до 2020 года. Один из разделов документа касается образования и предполагает создание яслей, строительство новых школ и обеспечение полноценного отдыха детей.
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