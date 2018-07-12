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Остон Мэттьюс пришёл посмотреть на тренировку Джона Тавареса в «Торонто»
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Остон Мэттьюс пришёл посмотреть на тренировку Джона Тавареса в «Торонто» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пришёл посмотреть на тренировку своего нового одноклубника Джона Тавареса, информирует журналист Джефф Вейё.
Видео также можно посмотреть в «твиттере» Джеффа Вейё.
Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом и заключил семилетнее соглашение с «Торонто».
На 27-летнего игрока также претендовали «Тампа-Бэй», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Даллас». В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.
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