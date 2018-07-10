Многодетные семьи Фрязина получат земли в Щелковском районе

Многодетные семьи городского округа Фрязино будут обеспечены участками земель, которые полагаются им по закону, в Щелковском районе, свободной земли для жилищного и дачного строительства в их муниципалитете уже нет, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

«Очень важно, чтобы многодетные семьи получили свою землю, потому что зачастую эта земля — единственная возможность для них обрести свою жилплощадь. За полгода администрации Фрязино удалось обеспечить землей 100 многодетных семей. Для маленького округа, у которого земли практически нет, это важное достижение. Отдельное спасибо администрации Щелковского района за помощь», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

Сейчас администрации городского округа Фрязино и Щелковского района прорабатывают вопрос о выделении дополнительных земельных участков для обеспечения еще 36 многодетных семей. После передачи этих участков администрации Фрязина останется обеспечить еще 77 многодетных семей.

Передача земли многодетным семьям реализуется в рамках закона Московской области от 01 июня 2011 года № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».