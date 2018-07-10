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Бесплатной землей за полгода обеспечили 100 многодетных семей из Фрязина
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Бесплатной землей за полгода обеспечили 100 многодетных семей из Фрязина 

360tv.ru 3 часа назад
Городской округ Фрязино — одно из малоземельных муниципальных образований Подмосковья, площадь которого составляет 918 гектаров. Свободной земли для индивидуального жилищного и дачного строительства и ведения садоводства в городе просто нет. Однако чтобы помочь своим многодетным семьям городской округ Фрязино и Щелковский район заключили соглашение, в рамках которого в I полугодии 2018 года 100 многодетных семей Фрязина получили земельные участки в Щелковском районе вблизи села Петровское.
«Очень важно, чтобы многодетные семьи получили свою землю, потому что зачастую эта земля — единственная возможность для них обрести свою жилплощадь. Администрациям муниципальных образований принадлежит ведущая роль в этом процессе. Им нужно находить пути — договариваться с соседями о бесплатной передаче земли или, если есть такая возможность, покупать участки у богатых землей муниципалитетов, но пытаться помочь максимальному числу семей, у которых три и более ребенка. За полгода администрации Фрязина удалось обеспечить землей 100 многодетных семей. Для маленького округа, у которого только городская территория, а земли практически нет, это важное достижение. Отдельное спасибо администрации Щелковского района за помощь. Только вместе, поддерживая друг друга, можно добиться результата и увеличить количество счастливых многодетных семей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Сейчас администрациями Фрязина и Щелковского района прорабатывается вопрос о выделении дополнительных земельных участков для обеспечения еще 36 многодетных семей. После передачи данных участков землей останется обеспечить еще 77 многодетных семей из Фрязина.
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