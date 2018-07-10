Кто в Татарстане сможет получить региональный маткапитал?

Правда ли, что получать региональный маткапитал теперь смогут и жительницы посёлков городского типа?

Кабмин РТ внёс поправки в постановление №67 от 9.02.2018 «О единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, при рождении ребёнка».

Согласно им, жительницы посёлков городского типа, как и сельчанки, получат право на получение регионального материнского капитала.

За рождение первенца женщина младше 25 лет получит 50 тысяч рублей, за рождение третьего ребёнка женщине младше 29 лет будут платить 100 тысяч рублей. Выплаты оформляет республиканский центр матпомощи по месту жительства.