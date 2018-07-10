Медведев проведет заседание президиума Совета по приоритетным проектам

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе главы кабинета министров, «участники заседания обсудят ход реализации национальных проектов „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ и „Здравоохранение“.

Нынешнее заседание президиума Совета будет вторым после формирования в мае нового состава правительства. Среди направлений стратегического развития — здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами о ходе разработки нацпроектов в социальной сфере назвала ожидаемый объем финансирования по ключевым проектам. Совокупный объем финансирования ключевых проектов составит более 6,5 трлн рублей. Все параметры бюджетов нацпроектов, по словам Голиковой, рассчитаны предварительно и еще будут уточняться. Они планируются на шестилетний период.

В частности, объем финансирования нацпроекта по здравоохранению оценивается в сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. При этом, по словам вице-премьера, большую часть составят ассигнования из федерального бюджета. Она также отметила, что предусмотренный существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологии в регионах. При этом дефицит государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи составляет по 2018 году 65,9 млрд рублей.