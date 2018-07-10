Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию

"Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники заседания обсудят ход реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Здравоохранение», — говорится в сообщении.