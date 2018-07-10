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Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию
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Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщила пресс-служба российского правительства.
"Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участники заседания обсудят ход реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Здравоохранение», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Максим Акимов, Ольга Голодец, Татьяна Голикова и Константин Чуйченко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих.
Также отмечается, что в заседании примут участие министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр экономического развития Максим Орешкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и председатель государственной корпорации "Внешэкономбанка" Игорь Шувалов.
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