Медведев проведет заседание по социально-экономическому развитию СКФО

"Одиннадцатого июля Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, на котором обсудят приоритетные мероприятия по развитию субъектов СКФО в рамках государственных программ и национальных проектов", — говорится в сообщении.