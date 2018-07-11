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Медведев проведет заседание по социально-экономическому развитию СКФО
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Медведев проведет заседание по социально-экономическому развитию СКФО 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду проведет заседание правительственной комиссии, на котором будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила пресс-служба правительства.
"Одиннадцатого июля Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, на котором обсудят приоритетные мероприятия по развитию субъектов СКФО в рамках государственных программ и национальных проектов", — говорится в сообщении.
В заседании примут участие вице-премьер Виталий Мутко, министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а также руководители ведомств.
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