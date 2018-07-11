Ещё
Медведев проведет заседание комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев проведет заседание комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду соберет очередное заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на совещании будут обсуждаться «приоритетные мероприятия по развитию субъектов СКФО в рамках государственных программ и национальных проектов».
Это будет первое заседание комиссии после назначения в мае обновленного правительства РФ. Как ранее говорил вице-премьер Виталий Мутко, работа данного органа продолжится, как и работа над уже начатыми проектами, но при этом необходимо до октября «погрузить все субъекты, все республики [СКФО] в национальные проекты, которые мы будем делать».
Стратегические проекты, выполняемые в РФ, касаются, в частности, развития промышленности, цифровой экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Предыдущее заседание комиссии по социально-экономическому развитию СКФО Медведев провел в Грозном в конце февраля, оно было посвящено проблемам на рынке труда в регионе.
В предстоящем совещании примут участие вице-премьер Виталий Мутко, министр просвещения Ольга Васильева, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минэнерго Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ведомств.
ТАСС: последние новости
Медведев поздравил писателя Андрея Усачева с 60-летием Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Уимблдона Власти Башкирии расширили список семей на получение 300 тыс. рублей при рождении первенца
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом45
Умер внук Леонида Брежнева12
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию933
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России136
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение