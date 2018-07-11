Медведев проведет заседание комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на совещании будут обсуждаться «приоритетные мероприятия по развитию субъектов СКФО в рамках государственных программ и национальных проектов».

Это будет первое заседание комиссии после назначения в мае обновленного правительства РФ. Как ранее говорил вице-премьер Виталий Мутко , работа данного органа продолжится, как и работа над уже начатыми проектами, но при этом необходимо до октября «погрузить все субъекты, все республики [СКФО] в национальные проекты, которые мы будем делать».