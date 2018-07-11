Медведев призвал наказать виновных в проблемах ТЭК в регионах СКФО

О проблемах в местном топливно-энергетическом комплексе говорят на каждом заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Только ситуация лучше не становится. За прошлый округ регионы СКФО оплатили меньше 85 процентов потребленного газа. «Общая задолженность выросла на 13 миллиардов рублей. Долги за электроэнергию увеличились более, чем на 3,5 миллиарда. В этом году ситуация фактически не меняется и задолженность продолжает расти», — обратил внимание премьер-министр Дмитрий Медведев в среду на очередном заседании.

Изношенность газовых и электрических сетей в СКФО, неточности в учете ведут не только к прямым потерям энергоресурсов — ситуация используется для воровства и коррупции. «На потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта», — заявил глава правительства.