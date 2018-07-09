Полицейские УМВД России по г.о. Красногорск приняли участие в акции «Наша семья, наш футбол»

Сотрудники УМВД России по г.о. Красногорск присоединились к акции «Наша семья, наш футбол», приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, направленной на пропаганду семейных ценностей, здорового образа жизни, повышение престижа службы в органах внутренних дел. Раз в неделю команда УМВД, в состав которой входит заместитель командира отдельной роты ППСП УМВД России по г.о. Красногорск капитан полиции Александр Петров , собирается в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Зоркий» для тренировок по футболу. Свою любовь к спорту Александр Николаевич прививает и своей семье, старается в свободное от работы время как можно больше времени проводить вместе с женой и детьми.

В семье Петровых все занимаются спортом и любят активный отдых. Старший сын Артем с 2013 года занимается спортивным ориентированием, имеет третий взрослый разряд. Младший сын Иван в будущем планирует заниматься в детской секции по футболу. Благодаря общему интересу к футболу семья Петровых старается следить за всеми спортивными новостями и не припускать ни одного матча.