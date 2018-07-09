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Правительство одобрило проект соглашения об отмене виз между Россией и Ямайкой
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Правительство одобрило проект соглашения об отмене виз между Россией и Ямайкой 

Rambler News Service 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между РФ и Ямайкой о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран. Документ опубликован пресс-службой правительства.
Соглашение предусматривает введение безвизового режима поездок для владельцев действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных, на срок до 90 дней в течение одного года.
Правительство отмечает, что реализация этого соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.
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