После ЧМ-2018 на воронежских стадионах в футбол будут играть дети

На совещании в облправительстве в понедельник, 9 июля, обсудили дальнейшую судьбу воронежских стадионов «Чайка» и «Локомотив». Напомним, на «Чайке» во время Чемпионата мира по футболу тренировалась сборная Марокко . После трех игр, две из которых оказались проигрышными, марокканцы отправились домой. Теперь, как рассказал врио руководителя управления физкультуры и спорта области Владимир Кадурин , стадионы хотят включить в программу «Наследие» Чемпионата мира по футболу — 2018. Программа предусматривает доработку стадионов для возможности развития массовых видов спорта. В будущем на стадионах собираются проводить спортивные соревнования, общегородские праздники. Местные жители смогут заниматься там физкультурой. Также Александр Гусев добавил, что «Чайку» и «Локомотив» нужно использовать для развития детского футбола на территории области.