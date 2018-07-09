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После ЧМ-2018 на воронежских стадионах в футбол будут играть дети
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После ЧМ-2018 на воронежских стадионах в футбол будут играть дети 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На совещании в облправительстве в понедельник, 9 июля, обсудили дальнейшую судьбу воронежских стадионов «Чайка» и «Локомотив».
Напомним, на «Чайке» во время Чемпионата мира по футболу тренировалась сборная Марокко. После трех игр, две из которых оказались проигрышными, марокканцы отправились домой.
Теперь, как рассказал врио руководителя управления физкультуры и спорта области Владимир Кадурин, стадионы хотят включить в программу «Наследие» Чемпионата мира по футболу — 2018. Программа предусматривает доработку стадионов для возможности развития массовых видов спорта.
В будущем на стадионах собираются проводить спортивные соревнования, общегородские праздники. Местные жители смогут заниматься там физкультурой. Также Александр Гусев добавил, что «Чайку» и «Локомотив» нужно использовать для развития детского футбола на территории области.
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