Военнослужащие на Урале отпраздновали День семьи, любви и верности

Торжества были направлены на укрепление семейных ценностей и брака. Особое внимание в этот день было уделено развлечениям для детей.

Военнослужащие 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области , отпраздновали Всероссийский день семьи, любви и верности.

По случаю праздника для военнослужащих и их семей была организована развлекательная программа. Торжества, посвященные этой дате, были направлены на укрепление семейных ценностей и брака.

Мероприятия праздничного дня перемещались с концертной площадки на спортивные комплексы, с плаца в клуб, а оттуда — в столовую, где гостей ожидали праздничные угощения. Особое внимание в этот день было уделено развлечениям для детей.

По случаю Дня семьи, любви и верности ряду военнослужащих их семьям были вручены благодарственные письма.