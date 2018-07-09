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Военнослужащие на Урале отпраздновали День семьи, любви и верности
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Военнослужащие на Урале отпраздновали День семьи, любви и верности 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжества были направлены на укрепление семейных ценностей и брака. Особое внимание в этот день было уделено развлечениям для детей.
Военнослужащие 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, отпраздновали Всероссийский день семьи, любви и верности.
По случаю праздника для военнослужащих и их семей была организована развлекательная программа. Торжества, посвященные этой дате, были направлены на укрепление семейных ценностей и брака.
Мероприятия праздничного дня перемещались с концертной площадки на спортивные комплексы, с плаца в клуб, а оттуда — в столовую, где гостей ожидали праздничные угощения. Особое внимание в этот день было уделено развлечениям для детей.
По случаю Дня семьи, любви и верности ряду военнослужащих их семьям были вручены благодарственные письма.
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