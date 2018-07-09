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В библиотеке на Корнейчука прошла лекция о безопасности детей в интернете
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В библиотеке на Корнейчука прошла лекция о безопасности детей в интернете 

Управа района Бибирево 56 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
В минувшую пятницу, 6 июля, сотрудники библиотеки № 69 в рамках программы «Каникулы в библиотеке» совместно с волонтерами фонда «За нравственность» провели познавательную лекцию-беседу «Безопасность ребенка в интернете». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Школьники узнали о различных видах онлайн-угроз и все вместе выяснили, какие существуют способы их предупреждения и методы защиты себя и своих сверстников от подобных опасностей, — рассказали в администрации.
Отметим, что в летний период в библиотеке № 69 регулярно проходят тематические лекции для детей и взрослых. Следующая встреча, которая пройдет в среду, 11 июля, будет посвящена компьютерным играм.
Напомним, библиотека № 69 находится по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (ео)
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