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На улице Свободы состоялся концерт в честь Дня семьи, любви и верности
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На улице Свободы состоялся концерт в честь Дня семьи, любви и верности 

Управа района Куркино 58 минут назад
Фото: Управа района Куркино
Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся в на сцене Культурного центра «Салют» на улице Свободы 6 июля.
Префект округа Алексей Пашков поздравил семейные пары.
— Сегодня мы чествуем пары, которые прожили вместе юбилейные годы. Мы гордимся тем, что вы создали крепкие и счастливые семьи. Вы бесспорный образец для подражания. Я желаю отметить вам еще не один совместный юбилей, здоровья, счастья вам и вашим близким! — сказал в своем поздравлении префект.
В рамках праздничной программы в КЦ «Салют» прошел торжественный фуршет и концерт с участием творческих коллективов округа. (ск)
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