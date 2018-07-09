На улице Свободы состоялся концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся в на сцене Культурного центра «Салют» на улице Свободы 6 июля.

— Сегодня мы чествуем пары, которые прожили вместе юбилейные годы. Мы гордимся тем, что вы создали крепкие и счастливые семьи. Вы бесспорный образец для подражания. Я желаю отметить вам еще не один совместный юбилей, здоровья, счастья вам и вашим близким! — сказал в своем поздравлении префект.

В рамках праздничной программы в КЦ «Салют» прошел торжественный фуршет и концерт с участием творческих коллективов округа. (ск)