В Щукине День семьи, любви и верности отметили «Веселыми стартами»

Накануне Дня семьи, любви и верности члены Молодежного совета столичного Департамента спорта и туризма (представители Центров физкультуры и спорта СЗАО, ВАО, ЗАО, Спортшколы №26 и Дворца спорта «Мегаспорт») совместно с окружным Центром поддержки семьи и детства, а также с клубом «Феникс» провели спортивный праздник для детей района Щукино.

— Мы начали нашу спортивно-развлекательную программу с зарядки, к которой присоединились и взрослые. Затем прошли весёлые старты, которые мы посвятили Чемпионату мира по футболу. Играли команды, но победили все. Ребята получили золотые медали и футболки на память, — рассказала заместитель директора вопросам спортшколы №26 Мария Иванова

В планах у организаторов до конца лета провести спортивную программу для участников «Московской смены».