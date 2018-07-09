Счастливое число: третью тройню, рожденную в этом году, выписали из ростовского роддома

В конце июня у ростовчан родились два сыночка и лапочка-дочка

Сегодня, девятого июля, из Ростовского перинатального центра выписали маму тройняшек и ее малышей. В фойе роддома женщину встречали муж и четырехлетний сын.

Поздравить семью с прибавлением приехал и градоначальник Виталий Кушнарев . Он сказал, что теперь Мерецким положен земельный участок и материнский капитал регионального и федерального уровня.

Малыши появились на свет 28 июня.

— Это два мальчика весом 2350 граммов и 2650 граммов и девочка весом 2100 граммов. Михаил, Захар и Аделина чувствуют себя прекрасно, — сообщили в пресс-службе городской администрации.