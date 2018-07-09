В Печатниках провели литературно-музыкальный час

В Печатниках провели литературно-музыкальный час «Венец всех ценностей — семья», посвященный Всероссийскому дню семьи. Мероприятие прошло на территории библиотеки № 132. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Наша взрослая и детская аудитория совершила виртуальное путешествие в историю возникновения праздника. Взрослые активно принимали участие в киновикторине о семье и семейных династиях, а дети с удовольствием принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте на тему «Моя семья»», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_132. (еп)