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Правительство одобрило кандидатуру «Росатома» на роль оператора Северного морского пути
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Правительство одобрило кандидатуру «Росатома» на роль оператора Северного морского пути 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
На заседании 5 июля 2018 года Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, наделяющий государственную корпорацию «Росатом» широкими компетенциями, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории Северного морского пути и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.
««Росатом» в рамках проекта станет главным распорядителем бюджетных денег и одновременно администратором доходов государства, будет готовить предложения по государственной политике и де-факто станет «единым окном» для потенциальных инвесторов и перевозчиков», — сказал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
По словам премьера, сохранится также принцип «двух ключей». Своеобразным противовесом госкорпорации будет Министерство транспорта.
«Утверждать планы развития инфраструктуры будет министерство, готовить будет государственная корпорация. Разрешение на прохождение судов также будет выдаваться в Минтрансе, но по согласованию с «Росатомом»», — разъяснил Медведев.
Наделение ГК «Росатом» функциями инфраструктурного оператора позволит активизировать развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике и развитие инфраструктуры его морских портов, увеличить грузопоток по Северному морскому пути, отмечают в Правительстве.
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