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Центр «Спорт-Бутово» отметил День семьи
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Центр «Спорт-Бутово» отметил День семьи 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
«Ты, он, она и я — мы здоровая семья!» — под этим и другими лозунгами в Северном Бутове прошёл семейный спортивный праздник. А провёл его в субботу, 7 июля, Центр «Спорт-Бутово».
В преддверии Дня семьи, любви и верности в районе Северное Бутово на праздник «Мы –7я » собрались самые спортивные и активные семьи.
Весёлая зарядка, полоса препятствий, игры, конкурсы и эстафеты порадовали всех участников праздника. Каждая семья получила памятные подарки и сувениры.
За помощь в проведении праздника Центр «Спорт-Бутово» выражает огромную благодарность директору детского спортивного клуба «Удофитнес» Антону Кабанову. Также за поддержку и внимание «Спорт-Бутово» благодарит аппарат совета депутатов. Благодаря их помощи праздник прошёл как надо!
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