Центр «Спорт-Бутово» отметил День семьи

«Ты, он, она и я — мы здоровая семья!» — под этим и другими лозунгами в Северном Бутове прошёл семейный спортивный праздник. А провёл его в субботу, 7 июля, Центр «Спорт-Бутово».

В преддверии Дня семьи, любви и верности в районе Северное Бутово на праздник «Мы –7я » собрались самые спортивные и активные семьи.

Весёлая зарядка, полоса препятствий, игры, конкурсы и эстафеты порадовали всех участников праздника. Каждая семья получила памятные подарки и сувениры.