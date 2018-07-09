В районе Марьино отметили День семьи, любви и верности

Одно из мероприятий прошло на территории библиотеки № 135. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Читатели смотрели отрывки фильма и презентацию, посвященные празднику, знакомились с выставкой православной книги, на детской площадке, около библиотеки детям и родителям были подарены ромашки — символ праздника — и проведен мастер-класс по их изготовлению. У всех было радостное и хорошее настроение благодаря этому замечательному празднику», — говорится в сообщении

Напомним, что библиотека № 135 находится по адресу: ул. Донецкая, д. 33.

Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_135. (еп)