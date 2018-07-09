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В районе Марьино отметили День семьи, любви и верности
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В районе Марьино отметили День семьи, любви и верности 

Управа района Марьино 2 часа назад
Одно из мероприятий прошло на территории библиотеки № 135. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Читатели смотрели отрывки фильма и презентацию, посвященные празднику, знакомились с выставкой православной книги, на детской площадке, около библиотеки детям и родителям были подарены ромашки — символ праздника — и проведен мастер-класс по их изготовлению. У всех было радостное и хорошее настроение благодаря этому замечательному празднику», — говорится в сообщении
Напомним, что библиотека № 135 находится по адресу: ул. Донецкая, д. 33.
Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_135. (еп)
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